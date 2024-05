एक और हार... आज RCB या PBKS में से कोई एक हो जाएगा बाहर; जानिए किसका पलड़ा भारी

एक और हार… आज RCB या PBKS में से कोई एक हो जाएगा बाहर; जानिए किसका पलड़ा भारी

PBKS vs RCB Do or Die Match Today: आईपीएल 2024 का 58वां मैच आज गुरुवार 9 मई को धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीमें आमने-सामने होंगी, जिनके लिए यह करो या मरो का मैच होने वाला है।