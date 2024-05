Snapdragon 6 Gen 1 चिपसेट और 32 MP सेल्फी कैमरे के साथ मोटोरोला के नए फोन की हुई एंट्री; चेक करें फीचर्स और कीमत

Moto G Stylus 5G Launched in the US: स्मार्टफोन निर्माता मोटोरोला ने अपने नए Moto G Stylus 5G (2024) को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को घरेलू बाजार यानी अमेरिका में Stylus pen के साथ पेश किया है। नया डिवाइस Snapdragon 6 Gen 1 चिपसेट और 32 MP सेल्फी कैमरे के साथ आता है। आइये मोटोरोला के नए फोन के अन्य फीचर्स और कीमत के बारे में जान लेते हैं।