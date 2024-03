Lok Sabha Elections 2024 : पश्चिम बंगाल में TMC अकेले लड़ेगी चुनाव , ममता बनर्जी आज करेगी उम्मीदवारों का ऐलान

Lok Sabha Election 2024: तृणमूल कांग्रेस (TMC) रविवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ‘जन गर्जन सभा’ (Jan Garjan Sabha) से लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Elections 2024) अभियान की शुरुआत करेगी। इस दौरान टीएमसी (TMC) सुप्रीमो ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) राज्य की सभी 42 सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा करेंगी। इसके साथ यह भी साफ हो गया है। टीएमसी (TMC) राज्य में अकेले चुनाव लड़ेगी।

यह पहला मौका है, जब पार्टी ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मेगा सार्वजनिक रैली में अपने उम्मीदवारों की सूची की घोषणा कर रही है। रैली से पहले ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियों में उन्होंने लोगों से रैली में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि बंगाल के धैर्य और शिष्टाचार को उसकी कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए।

Bengal's patience & courtesy should NOT be mistaken for its weakness. The Bohiragoto Jomidars must be reminded of this on March 10.

The #JonogorjonSabha at Brigade Ground this Sunday will be a historic event on the land that has always fought for its rights.

Join us as we lead… pic.twitter.com/MuWVqLYX7D

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) March 6, 2024