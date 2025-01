Viral Girl मोनालिसा ‘द डायरी ऑफ मणिपुर’ फिल्म में करेगी एक्टिंग, लंदन में होगी शूटिंग

मुंबई। प्रयागराज महाकुंभ मेले (Mahakumbh Mela) में फूल व माला बेचने वालीं मोनालिसा अपनी कजरारे नैनौं के चलते सुर्खियों में आईं और उनके फोटो-वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हुए थे। इसी वजह से अब वायरल गर्ल मोनालिसा भोंसले (Monalisa Bhosle) किस्मत चमक गई है। बॉलीवुड के फेमस निर्देशक (Famous Bollywood Director) ने अपनी अगली फिल्म में बतौर एक्ट्रेस उन्हें कास्ट कर लिया है।

मोनालिसा भोंसले (Monalisa Bhosle) को बॉलीवुड फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा (Bollywood film director Sanoj Mishra) ने अपनी अपकमिंग मूवी द डायरी ऑफ मणिपुर (The Diary of Manipur) ऑफर कर दी है, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर दी है। बता दें कि सनोज मिश्रा की बातों को सुनकर मोनालिसा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने डायरेक्टर को धन्यवाद भी कहा है। देखना ये होगा कि द डायरी ऑफ मणिपुर (The Diary of Manipur) में मोनालिसा भोंसले (Monalisa Bhosle) किस तरह से अपनी अदाकारी का जलवा बिखरेती हैं। इस मूवी में मोनालिसा के साथ एक्टर राजकुमार राव (Actor Rajkumar Rao) के बड़े भाई अमित राव नजर आएंगे।

‘द डायरी ऑफ मणिपुर’ (The Diary of Manipur) फिल्म में आर्मी मैन की बेटी का मोनालिसा किरदार निभाएगी। फरवरी में इस फिल्म शूटिंग शुरू हो रही है। मार्च-अप्रेल में मोनालिसा शूटिंग में शामिल होगी। फिल्म में एक आर्मी अधिकारी की बेटी का किरदार में मोनालिसा अपने पिता के लिए संघर्ष करेंगी। फिल्म अक्टूबर तक पूरी होगी। निर्देशक सनोज मिश्रा ने मोनालिसा को ट्रेनिंग देकर फिल्म उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाने का भी दावा किया है। फिल्म की शूटिंग दिल्ली और लंदन में होगी। फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा ने बकायदा फिल्म का एग्रीमेंट 29 जनवरी को साइन किया। अब सेलीब्रेटी बनने के बाद मोनालिसा नई ऊंचाई यानी फिल्म करियर बनाने के लिए आतुर नजर आ रही है।

घर में सबसे छोटी है मोनालिसा

मोनालिसा दो भाई और दो बहनों में सबसे छोटी है। उसने भाई की पढ़ाई के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। वह खरगोन जिले में लोकमाता अहिल्याबाई की पूर्व राजधानी महेश्वर के वार्ड क्रमांक 9 की रहने वाली है। लेकिन नर्मदा तट निवासी मोनालिसा जब गंगा तीरे पहुंची, तो उसकी प्रसिद्धि सभी जगह फैल गई। खूबसूरत फिल्मी गीतों के बैकग्राउंडर वाले उसके कई वीडियो वायरल हो गए हैं।

अमीरों और बड़े घरों की नंगी लुच्ची शराब गांजा पीने वाली लड़कियों के बजाय मैंने अपनी फिल्म के लिए एक गरीब और संस्कारी लड़की को चुना है।

चुनौती बड़ी है मेरे लिए…

बचपन में मेरे दादा जी परियों की कहानी सुनाते थे कि एक लड़की बहुत गरीब थी। उस पर लोग बहुत अत्याचार करते थे फिर एक रात उसको एक परी मिली और एक जादू की छड़ी उसपर फेर दी अब उसकी किस्मत बदल चुकी थी। इस कहानी को साकार रूप लेते मैंने आपने सभी ने देखा महाकुंभ में महादेव की कृपा हुई और एक गरीब साधारण लड़की पूरे देश में चर्चित हो गई, महाकुंभ में आये संत साधू नागा और तपस्वियों के बीच इस लड़की की आंखों की चर्चा होना सबको विचलित करने लगा, क्योंकि महाकुंभ एक बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन था।

वहां पर इस चर्चा ने सबको संकोच में डाल दिया, रील बनाने की होड़ को लेकर उमड़ती भीड़ ने गरीब लड़की का जीने भी मुश्किल किया और उसको वहां से भागना पड़ा, मैं भी महाकुंभ स्नान को गया था मैंने सोचा की लोग रील और सोशल मीडिया में प्रसिद्धि पाने के लिए जहाँ सारी हदें पार कर रहे है वही एक साधारण से भी निम्न लड़की बिना किसी अश्लीलता के चर्चित हो रही है तो मुझे इसको आगे बढाना चाहिए, बंजारा परिवार ने कभी सोचा भी नही था और न ही कल्पना की थी। समय ने उनको अचानक ही आम से खास बना दिया था रील और मोनालिसा के साथ वीडियो बनाकर खुद को चर्चाओं मे लाने की लाइन लगी रही लेकिन किसी ने भी इस गरीब परिवार के बारे ने नही सोचा जिनका धंधा चौपट हो चुका था, कोई बहुत से पैसे देने कोई कार गिफ़्ट करने की झूठी घोषणा कर गरीब का मजाक और खुद को मशहूर करते रहे, मैंने कई दिनों तक हालात पर नजर रखी और फिर कल इंदौर से दूर कई घंटे का सफर तय करके उसके पास पहुंचा जहां बंजारा समुदाय ने जो प्रेम और निश्छल सम्मान दिया

उसको मैं बयान नहीं कर सकता, मोनालिसा हमारी टीम के लिए दाल बाफले बनाकर इंतज़ार कर रही थी, बंजारा समुदाय बहुत उत्साहित था और कुछ उनकी शंकाएं भी थी जिनको मैंने दूर किया और फिर स्थानीय थाना अध्यक्ष से भी जाकर मुलाक़ात की और अपनी आगामी फिल्म के लिए अनुबंधित किया, अब रात हो चुकी थी लेकिन फिर मै नर्मदा स्नान कर मन्दिर गया और अपने इस गरीब अभियान के लिए प्रार्थना की, मोनालिसा की छोटी आँखों में जो बड़े सपने सोशल मीडिया ने दिखाये है। वो आंखे दूर तक हम सभी को जाते देखती रही, और मै रास्ते भर परियों की कहानी के बारे में सोचता रहा।