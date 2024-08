Mahindra 15 अगस्त को इस बार करेगा बड़ा धमाका, Thar का 5-डोर वर्जन होगा लॉन्च

महिंद्रा एंड महिंद्रा की सबसे पॉपुलर ऑफ-रोड SUV थार का 5-डोर वर्जन 15 अगस्त को लॉन्च (5-door version to be launched on August 15) करने जा रही है। इससे पहले कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कार का फ्रंट लुक ऑफिशियली रिवील किया है। शेयर की गई इमेज में थार रॉक्स की नई फ्रंट ग्रिल और दोनों LED प्रोजेक्टर हेडलैंप नजर आ रहे हैं।

इसकी शुरुआती कीमत 15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आस-पास हो सकती है। सेगमेंट में इसका मुकाबला मारुति जिम्नी और अपकमिंग 5-डोर फोर्स गुरखा से रहेगा।अपकमिंग 5-डोर महिंद्रा थार SUV के डिजाइन की बात करें तो ये मौजूदा 3-डोर थार की तरह ही ट्रेडिशनल बॉक्सी प्रोफाइल के साथ आएगी, लेकिन इसमें कई बदलाव देखने को मिलेंगे।

नई टीजर इमेज में थार कार के कई अपग्रेड दिख रहे हैं जो इसे थ्री डोर थार से अलग बनाते हैं। फॉग लाइट और टर्न इंडिकेटर 3 डोर थार की तरह उसी जगह प्लेस हैं, लेकिन इनका डिजानइ बदला गया है।

इसके अलावा, अपकमिंग SUV में छह-वर्टिकल डबल-स्लैट वाला न्यू डिजाइन ग्रिल, राउंड शेप्ड एडवांस LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, हेडलैंप में सी-शेप की इंटीग्रेटेड LED DRL, वर्टिकल टेललैंप, न्यू डिजाइन सिल्वर बंपर, डुअल-टोन ORVMs, नए अलॉय व्हील, एक टेलगेट-माउंटेड स्पेयर व्हील और एक फ्लैट रूफ मिलेंगे।

5-डोर थार में मिलेंगे ये नए फीचर्स

लेटेस्ट कार के केबिन में सीटों में बेज कलर दिया गया है। इसके अलावा पैनोरमिक सनरूफ, बड़ा 10-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसी साइज का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, कनेक्टेड कार टेक्नीक, फ्रंट आर्मरेस्ट, एक नया स्टीयरिंग व्हील, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सीलिंग-माउंटेड स्पीकर और हरमन कार्डन साउंड सिस्टम समेत कई प्रीमियम फीचर्स दिए जाने की उम्मीद है।

सेफ्टी के लिए थार में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), हिल होल्ड और डिसेंट कंट्रोल और 360 डिग्री कैमरा दिए जा सकते हैं। इसमें एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसी ADAS तकनीक भी शामिल हो सकती है।

5-डोर महिंद्रा थार : एक्सपेक्टेड इंजन ऑप्शन

परफॉर्मेंस की बात करें तो 5-डोर थार को दो इंजन ऑप्शन मिल सकते हैं। इसमें 3-डोर थार की तरह एक 2.2-लीटर की mHawk डीजल यूनिट और एक 2.0-लीटर की mStallion टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल यूनिट हो सकती है।

पावर और टॉर्क आउटपुट 3-डोर थार से अलग हो सकते हैं, क्योंकि अपकमिंग 5-डोर थार साइज में काफी बड़ी होगी। ट्रांसमिशन ऑप्शन में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स शामिल होंगे। इसके अलावा SUV में 4×2 और 4×4 ड्राइवट्रेन दोनों का ऑप्शन मिलेगा।