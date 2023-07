Manipur Incident: मणिपुर में घटी एक शर्मनाक घटना पर भड़के बॉलीवुड स्टार, जया बच्चन बोली- बेहद शर्मनाक

Manipur Incident: इस वक्त सोशल मीडिया पर मणिपुर में घटी एक शर्मनाक घटना का वीडियो देशभर में आग की तरह फैल रहा है। इस वीडियो में कई दरिंदे मणिपुर की दो महिलाओं को बिना कपड़ों के सड़कों घुमाते और उनके साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं।

वीडियो को देखने के बाद आम जन से लेकर राजनेता और अभिनेता भी इसपर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इसी बीच अब एक्ट्रेस और राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने अपना आक्रोश जताया है।

देश के हर कोने कोने से इस घटना पर लोग कड़े शब्दों में निंदा कर रहे है और बेहद शर्मनाक बता रहे है। इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस और राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने अपना गुस्सा और दुख जाहिर किया है। जया बच्चन के अलावा सनी देओल ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपना गुस्सा जाहिर किया है।

The #Manipur heinous incident is absolutely heartbreaking! The perpetrators of this heinous crime must be brought to justice. Serious action needs to be taken against these monsters and justice needs to be served.

— Sunny Deol (@iamsunnydeol) July 20, 2023