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दरोगा ने महिला से फोन पर बोला- अकेले कमरे पर आओ, तुम्हारे विरोधियों का हाल मुख्तार जैसा कर दूंगा, संस्पेंड

उत्तर प्रदेश के मऊ में फरियाद लेकर पहुंची महिला को फोन कर अकेले मिलने बुलाने के आरोप में दरोगा ओमप्रकाश सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। महिला के साथ कथित आपत्तिजनक बातचीत का करीब 16 मिनट का ऑडियो सामने आया था। शुरुआती जांच में ऑडियो की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की...

By Harsh 
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Viral-Audio:  उत्तर प्रदेश के मऊ में फरियाद लेकर पहुंची महिला को फोन कर अकेले मिलने बुलाने के आरोप में दरोगा ओमप्रकाश सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। महिला के साथ कथित आपत्तिजनक बातचीत का करीब 16 मिनट का ऑडियो सामने आया था। शुरुआती जांच में ऑडियो की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की।

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ऑडियो में क्या कह रहा दरोगा?

मामला मधुबन थाने की दुबारी पुलिस चौकी का है। वायरल ऑडियो में दरोगा महिला के जमीन विवाद का जिक्र करते हुए कथित तौर पर कहता है कि उसके विरोधियों का हाल मुख्तार अंसारी जैसा कर देगा। बातचीत में वह महिला से वीडियो कॉल करने और अकेले मिलने के लिए भी कहता सुनाई देता है। ऑडियो में कई आपत्तिजनक बातें भी हैं।

जमीन विवाद की शिकायत लेकर पहुंची थी महिला

महिला सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से जुड़ी बताई जा रही है। वह गोरखपुर की रहने वाली है और फिलहाल मऊ के मधुबन इलाके में रहती है। महिला के मुताबिक गांव के कुछ लोगों से उसका जमीन को लेकर विवाद था। शिकायत पर कार्रवाई के दौरान दरोगा ने उसका मोबाइल नंबर लिया। आरोप है कि इसके बाद वह लगातार फोन करने लगा।

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पहले लाइन हाजिर, फिर सस्पें

21 अक्टूबर को ऑडियो सामने आने के बाद एसपी सर्वेश कुमार मिश्रा ने दरोगा को लाइन हाजिर कर जांच सीओ सत्येंद्र भूषण तिवारी को सौंपी थी। जांच में बातचीत को अमर्यादित और आपत्तिजनक पाए जाने के बाद शुक्रवार शाम ओमप्रकाश सिंह को निलंबित कर दिया गया। अब मामले की आगे की जांच सीओ जितेंद्र सिंह करेंगे।

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