‘शांत रहो, तुम्हारे घर ईडी ना आ जाए’ मंत्री की टिप्पणी पर विपक्ष आग बबूला, कहा- केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की बात साबित हुई

नई दिल्ली। दिल्ली सेवा विधेयक (Delhi Service Bill) पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी (Union Minister Meenakshi Lekhi) ने गुरुवार को विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि वह लोकसभा में चुप्पी बनाए रखे, अन्यथा प्रवर्तन निदेशालय (ED) आपके घरों पर पहुंच सकता है। ‘… एक मिनट, एक मिनट। शांत रहो, तुम्हारे घर ईडी ना आ जाए’ । लेखी ने सदन में बोलने के दौरान एक विपक्षी सदस्य की ओर से टोकने पर उन्हें यह जवाब दिया। सदन में लेखी की टिप्पणी पर विपक्ष ने नाराजगी जताई है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रवक्ता क्लाइड क्रैस्टो ने कहा कि लोकसभा में मीनाक्षी लेखी (Meenakshi Lekhi) की ‘आक्षेप भरी धमकी’ ने विपक्ष के इन आरोपों को साबित कर दिया है कि सरकार केंद्रीय एजेंसियों का ‘दुरुपयोग’ कर रही है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि लोकसभा में मीनाक्षी लेखी द्वारा दी गई यह धमकी उस बात को साबित करती है जो कई लोग कह रहे हैं, कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है।”

This insinuating threat given by @M_Lekhi in the heat of the moment in #LokSabha proves what many have been saying, "Misuse of central agencies…"#MeenakshiLekhi pic.twitter.com/nFt5RjqsgU — Clyde Crasto – क्लाईड क्रास्टो (@Clyde_Crasto) August 3, 2023

भारतीय युवा कांग्रेस (Indian Youth Congress) के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी (President Srinivas BV) ने सवाल किया कि लोकसभा में लेखी की टिप्पणी ‘चेतावनी’ थी या ‘धमकी’। उन्होंने अपने एक्स (पूर्व ट्विटर) हैंडल पर लिखा, “क्या यह एक चेतावनी या धमकी है?”

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के प्रवक्ता साकेत गोखले (Spokesperson Saket Gokhale) ने संसद में लेखी की ईडी की टिप्पणी को ‘चौंकाने वाला’ बताया। उन्होंने कहा कि मंत्री अब विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल करने की ‘खुलेआम धमकी’ दे रहे हैं।

गोखले ने एक ट्वीट में कहा,कि आज चौंकाने वाली बात यह है कि केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी (Meenakshi Lekhi) ने संसद में विपक्ष को धमकी दी और कहा, ‘चुप रहो वरना ईडी आपके घर आ सकती है।’ भाजपा के मंत्री अब खुलेआम संसद में बोलने के लिए विपक्ष के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल करने की धमकी दे रहे हैं। प्रतिशोध अब छिपा भी नहीं है”

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (Telangana Chief Minister K Chandrasekhar Rao) के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति (BRS) के एक नेता ने केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी को ‘शर्मनाक’ करार दिया। एनुगु भरत रेड्डी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, “केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी (Meenakshi Lekhi) ने संसद में विपक्षी सांसदों को धमकी दी। भाजपा के मंत्री अब खुलेआम संसद में विपक्ष के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल करने की धमकी दे रहे हैं। यह शर्मनाक है।