Merry Christmas: राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने देशवासियों को दी क्रिसमस की बधाई; शेयर किया खास वीडियो

Merry Christmas Wishes: दुनियाभर में आज यानी 25 दिसंबर को क्रिसमस फेस्टिवल बड़ी धूम-धाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर घरों, स्कूल, कॉलेज, मॉल्स और सड़कों पर क्रिसमस ट्री सजे हुए हैं। दरअसल, क्रिसमस के दिन लोग चर्च में जाते हैं और यीशू मसीह के जन्म की खुशियां मनाते हैं। क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख फेस्टिवल है। वहीं, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को क्रिसमस की बधाई दी है।

क्रिसमस की बधाई देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिखा, “सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं! यह विशेष दिन हमें ईसा मसीह की प्रेम, दया और करुणा की शाश्वत शिक्षाओं की याद दिलाता है। इस खुशी के अवसर पर, आइए हम समाज में खुशियाँ फैलाने, समानता को बढ़ावा देने और एकता की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास करें।” पीएम नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस से जुड़ा एक खास वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में CBCI में क्रिसमस कार्यक्रम के कुछ क्लिप्स हैं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, “आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं सभी को शांति और समृद्धि का मार्ग दिखाएं।”

Wishing you all a Merry Christmas.

May the teachings of Lord Jesus Christ show everyone the path of peace and prosperity.

Here are highlights from the Christmas programme at CBCI… pic.twitter.com/5HGmMTKurC

— Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2024