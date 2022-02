Viral Video : आसमान से रहस्यमय तरीके से मृत पक्षियों का यहां गिर रहा है झुंड

Viral Video : इस समय सोशल मीडिया पर मेक्सिको से एक बेहद चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि पक्षियों का एक बड़ा सा झुंड अचानक आसमान से मरकर नीचे की तरफ गिर रहा है।

इस वीडियो सैकड़ों पीले सिर वाले ब्लैकबर्ड्स आसमान से उस समय गिरे जब वे तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे थे। बताया जा रहा है कि इनके ऊपर से शिकारी पक्षी झपटे मारा और यह सभी गिर पड़े। जिनमें से कुछ की मौत हो गई है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसी घटनाएं अन्य कारणों से भी मेक्सिको में सामने आ रही हैं।

यहां देखें वीडियो…

WARNING: GRAPHIC CONTENT

Security footage shows a flock of yellow-headed blackbirds drop dead in the northern Mexican state of Chihuahua pic.twitter.com/mR4Zhh979K

— Reuters (@Reuters) February 14, 2022