Militant attack on Pakistan border : पाकिस्तानी सीमा पर आतंकवादी हमला , ईरान के पांच सुरक्षाकर्मियों की मौत

Militant attack on Pakistan border : ईरान के साथ पाकिस्तान की सीमा (Pakistan’s border with Iran) के पास हुए एक आतंकवादी हमले में पाँच ईरानी सैनिक (Iranian soldier) मारे गए। खबरों के अनुसार , मारे गए लोग अर्धसैनिक बल रिवोल्यूशनरी गार्ड के स्वयंसेवी बासिज बल के जातीय बलूच सदस्य थे और सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत (Sistan and Baluchistan Province) के सरवन शहर (Sarvan city) में मारे गए । सरवन राजधानी तेहरान से लगभग 1,400 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में है। किसी भी समूह ने अभी हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।

अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा से सटे सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में अक्सर आतंकवादी समूहों, सशस्त्र मादक पदार्थ तस्करों और ईरानी सुरक्षाबलों के बीच घातक झड़पें (Deadly clashes between Iranian security forces) होती हैं। यह ईरान के सबसे कम विकसित क्षेत्र में से एक है।

पिछले महीने, अज्ञात बंदूकधारियों ने प्रांत में रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख सहित चार लोगों की हत्या कर दी थी। सितंबर में, बंदूकधारियों ने दो अलग-अलग हमलों में सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में चार सीमा रक्षकों की हत्या कर दी थी। आतंकवादी समूह जैश अल-अदल , जो जातीय बलूच अल्पसंख्यक (ethnic Baloch minority) के लिए अधिक अधिकारों की मांग करता है।