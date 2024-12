Miss nagaland 2024: 18 वर्षीय एनोन कोन्याक ने जीता मिस नागालैंड 2024 का खिताब

Miss nagaland 2024: मिस नागालैंड (Miss Nagaland) प्रतियोगिता का 33वां संस्करण बुधवार रात को क्षेत्रीय संगीत और प्रदर्शन कला केंद्र (आरसीईएमपीए) में एक भव्य समारोह के साथ संपन्न हुआ, जहां 18 वर्षीय एनोन कोन्याक (Anon Konyak) को मिस नागालैंड 2024 (Miss Nagaland 2024) का खिताब दिया गया।

विजेता के रूप में, एनोन ने स्वचालित रूप से मिस नॉर्थईस्ट प्रतियोगिता 2025 में सीधे प्रवेश प्राप्त कर लिया है। इस कार्यक्रम का आयोजन ब्यूटी एंड एस्थेटिक्स सोसाइटी नागालैंड (Beauty and Aesthetics Society of Nagaland) द्वारा “ग्रेस एंड ब्यूटी: द वूमन इन यू” (Grace and Beauty: The Woman in You) थीम के तहत किया गया था।

गुरुवार को इंस्टाग्राम पर मिस नागालैंड ऑफिशियल ने मिस नागालैंड 2024 (Miss Nagaland 2024 के विजेताओं की घोषणा की। मिस सुमी 2024-निकाली के शोहे ने प्रथम रनर-अप का स्थान हासिल किया, जबकि केलुलु दावहुओ ने प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया।



“देवियों और सज्जनों, आप सभी के सामने आपकी नई मिस नागालैंड 2024 पेश है। विजेता @anon_wangshu। प्रथम रनर अप @nikali_k_shohe। द्वितीय रनर अप @lulu_dawhuo” BASN द्वारा आयोजित मिस नागालैंड के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट ने घोषणा की।

इस साल की शुरुआत में, अनोन कोन्याक ने मिस कोहिमा सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लिया और केलुलु दावहुओ से पीछे रहकर प्रतियोगिता में प्रथम रनर-अप का स्थान हासिल किया। मिस नागालैंड 2024 की मेजबानी पूर्व मिस नागालैंड, हिकालिया चुमी ने की।