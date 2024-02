Internet Suspended In Haryana : हरियाणा के इन जिलों में कल तक इंटरनेट बंद, बल्क SMS पर रोक, 15 जिलों में धारा 144 लागू

Internet Suspended In Haryana: किसान एक बार फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन पर हैं। किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च (‘Dilli Chalo’ March) को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। यूपी-हरियाणा (UP-Haryana)से किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए सीमाओं पर अभेद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इन सबके बीच हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने राज्य के सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं (Mobile Internet Services) को 15 फरवरी तक सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ-साथ सरकार की तरफ से बड़ी संख्या में SMS भेजने पर भी पाबंदी लगा दी गई है और 15 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है।

