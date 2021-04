मोदी सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी भेदभाव से परिपूर्ण : राहुल गांधी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की टीकाकरण की रणनीति भेदभाव वाली है। इसमें कमजोर वर्गों के लिए टीके की कोई गारंटी नहीं दी गई है। यह आरोप कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को लगाया है। उन्होंने ट्वीट किया, ‘18 से 45 साल के आयुवर्ग के लोगों के लिए कोई मुफ्त नहीं टीका नहीं होगा। साथ ही कीमतों पर नियंत्र किए बिना बिचैलियों को ला दिया गया। उन्होंने कहा कि इसमें कमजोर वर्गों के लिए टीके की कोई गारंटी नहीं है।

• No vaccine guarantee for weaker sections.

• Middlemen brought in without price controls.

• No free vaccines for 18-45 yr olds.

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, ‘भारत की टीका की रणनीति वितरण करने नहीं, बल्कि भेदभाव करने करने वाली है। बता दें कि केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि एक मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोग कोविड-19 के रोकथाम के लिए टीका लगवा सकेंगे।

सरकार ने टीकाकरण अभियान में ढील देते हुए राज्यों, निजी अस्पतालों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सीधे टीका निर्माताओं से खुराक खरीदने की अनुमति भी दे दी है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने टीके की कीमत के बारे में निर्णय कंपनियों पर छोड़ दिया है।

उन्होंने ट्वीट किया कि पिछले एक साल में कोरोना टैक्स के नाम पर जनता से खूब हुई लुटाई, पर न अस्पताल, न डॉक्टर, न वेंटिलेटर, न वैक्सीन और न दवाई उपलब्ध करवाई और न ही 6,000 की राशि खाते में जमा कराई। हां, कोरोना के नाम पर विज्ञापन और तस्वीरें छपवाईं।

सुरजेवाला ने दावा किया कि 19 अप्रैल को टीकाकरण की उम्र तो 18 साल कर दी पर कीमत का निर्णय अब सरकार नहीं, टीका बनाने वाली कम्पनी करेगी। यानी अब टीका मुफ्त नही, अब टीका 200 रुपये में भी नहीं, अब टीके की कीमत का निर्णय कम्पनी करेगी, है न सचमुच आपदा में अवसर! मोदी है तो यह मुमकिन है।

Modiji

you use all your :

might

muscle power

lung power

resources

to win elections

Why not the same passion to win the war against Coronavirus for :

our people ?

— Kapil Sibal (@KapilSibal) April 20, 2021