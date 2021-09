‘मोर्गन को लॉर्ड्स के बाहर धरने पर बैठ जाना चाहिए’ जानें केकेआर के कप्तान को सहवाग ने क्यों दी ये सलाह

नई दिल्ली। मंगलवार को केकेआर(KKR) और दिल्ली के बीच खेले गये आईपीएल 2021 के लीग मैच में कोलकत्ता टीम के कप्तान ईयान मोर्गन और दिल्ली के स्पिनर आर अश्विन के बीच कहासुनी हो गई थी। मैदान में इन दोनो खिलाड़ियों के बीच क्या हुआ और क्यों हुआ ये पूरा वाक्या शेयर किया है केकेआर टीम के विकेटकीपर दिनेश कार्तिक(DINESH KARTIK) ने। कार्तिक ने कहा कि राहुल त्रिपाठी ने थ्रो फेंकी और गेंद ऋषभ पंत से टकराकर दूर चली गई थी, इसके बाद अश्विन ने अतिरिक्त रन चुराने का प्रयास किया था और फिर मोर्गन ने अश्विन(ASHWIN) से बात करके इसे खेल भावना के खिलाफ बताया था।

इस पूरे मामले पर ईयान मोर्गन को सलाह दी है अपने ही मजाकिया अंदाज में भारत के पूर्व बल्लेबाज विरेंद्र सहवाग(SAHWAG) ने। सहवाग ने मोर्गन के खेल भावना वाली बात पर तंज कसते हुए ट्विटर पर लिखा, ’14 जुलाई 2019 को जब अंतिम ओवर में बेन स्टोक्स के बल्ले से गेंद लगकर बाजी मारी थी, तो मोर्गन को तो लॉर्ड्स के बाहर धरने पर बैठ जाना चाहिए था और विश्व कप ट्रॉफी रखने से इनकार कर देने चाहिए थे और न्यूजीलैंड(NEWJILAND) को जीत दे देनी थी। है ना ? बड़े आए, ‘खेल भावना दिखाने’ वाले’।

On July 14th , 2019 when it ricocheted of Ben Stokes bat in the final over, Mr Morgan sat on a Dharna outside Lord’s and refused to hold the World cup trophy and New Zealand won. Haina ? Bade aaye, ‘doesn’t appreciate’ waale 😂 pic.twitter.com/bTZuzfIY4S

— Virender Sehwag (@virendersehwag) September 29, 2021