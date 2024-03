Moscow Terrist Attack : पीएम मोदी ने मॉस्को में आतंकी हमले की निंदा, कहा – भारत दुख की इस घड़ी में रूस के साथ है खड़ा

नई दिल्ली। रूस (Russia) की राजधानी मॉस्को के क्राकस सिटी कंसर्ट हॉल में हुई गोलीबारी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शनिवार को कड़ी निंदा की है । अपने सोशल मीडिया ‘X’ पर पीएम मोदी (PM Modi) ने लिखा कि ‘हम मॉस्को में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। दुख की इस घड़ी में भारत रूसी संघ की सरकार और लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है।’

We strongly condemn the heinous terrorist attack in Moscow. Our thoughts and prayers are with the families of the victims. India stands in solidarity with the government and the people of the Russian Federation in this hour of grief.

