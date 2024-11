Nayanthara Birthday: बर्थडे पर नयनतारा ने फैंस को दिया गिफ्ट, रिलीज हुआ रक्कई के टीजर

Rakkayi teaser released: नयनतारा ने अपने बर्थडे पर उनकी आने वाली फिल्म रक्कई के निर्माताओं ने शीर्षक की घोषणा की और फिल्म के लिए एक शीर्षक टीज़र भी जारी किया। टीज़र में एक उग्र नयनतारा शामिल थी, ने कहा कि ‘लेडी सुपरस्टार’ फिल्म में एक राक्षस पर ‘युद्ध की घोषणा’ करने के लिए तैयार होगी।

रक्कई के टीज़र में नयनतारा को गुंडों की सेना के खिलाफ़ कार्रवाई करते हुए देखा जा सकता है टीज़र की शुरुआत एक ग्रामीण क्षेत्र में एक झोपड़ी के शॉट से होती है जहाँ हम एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनते हैं।

एक महिला मिर्च का एक गुच्छा पकड़ती है और उसे पीसना शुरू कर देती है। हमें बाहर से भयावह दृश्य दिखाए जाते हैं, जहाँ मशालों और तलवारों से लैस पुरुषों की एक सेना तैयार खड़ी है।

The WAR is ON! 🔥

Presenting the explosive title teaser of Lady Superstar #Nayanthara’s #Rakkayie! Wishing her a spectacular birthday!

Presenting the explosive title teaser of Lady Superstar #Nayanthara's #Rakkayie! Wishing her a spectacular birthday!

November 18, 2024