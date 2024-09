New York Fashion Week में Neetu Chandra नें बिखेरा जलवा, वायरल हुई तस्वीरें

New York Fashion Week in Times Square: एक्ट्रेस और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्माता नीतू चंद्रा (Neetu Chandra) ने टाइम्स स्क्वायर में न्यूयॉर्क फैशन वीक (New York Fashion Week in Times Square) के प्रतिष्ठित रनवे में भाग लिया। यह क्षण उनके लाइव ब्रॉडवे-शैली के संगीतमय ‘उमराव जान अदा’ की सफलता के बाद आया है, जिसने नौ अमेरिकी शहरों में सफल प्रदर्शन किया था।

नीतू कहती हैं, “मैं रनवे का हिस्सा बनकर बहुत खुश थी क्योंकि मैंने अभी-अभी अपना ‘उमराव जान अदा’ प्रदर्शन पूरा किया था, जो मंच पर ढाई घंटे तक चला। मैं आपको बता नहीं सकती कि रनवे पर कदम रखते समय मेरा दिल गर्व से कैसे भर गया।”

आपको बता दें, वहीं NYFW में, नीतू ने एक लक्जरी महिला वर्कवियर ब्रांड के लिए शोस्टॉपर के रूप में केंद्र मंच संभाला, जिसमें डिजाइनर ली इवांस ली, टीवी व्यक्तित्व चेरिल बर्क और गायक क्रिस्टल वाटर्स के साथ स्पॉटलाइट साझा की गई।



“महिलाएं कई भूमिकाएँ आसानी से संभालती हैं, और यही वह चीज़ है जिसके लिए कपड़े सबसे अलग हैं – रोज़मर्रा के आरामदायक पहनने की व्यावहारिकता के साथ-साथ लालित्य का एक तड़का,” वे कहती हैं। नीतू की रनवे उपस्थिति ने न केवल फैशन के प्रति उनके जुनून को उजागर किया, बल्कि महिला सशक्तिकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाया।



चाहे वह मंच पर हो या रनवे पर, वह महिलाओं को आत्मविश्वास और शैली के साथ चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। दुनिया के सबसे मशहूर फैशन इवेंट्स में से एक न्यूयॉर्क फैशन वीक में नीतू की भागीदारी ने वैश्विक आइकन के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया है।