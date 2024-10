Video-वक्फ बोर्ड बैठक में भाजपा और TMC सांसद के बीच झड़प की खबर, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी चोटिल

नई दिल्ली। वक्फ बोर्ड बिल (Waqf Board Bill ) पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की बैठक संसदीय एनेक्सी में भाजपा और टीएमसी के सांसदों के बीच झड़प की खबर है। बैठक के दौरान हाथापाई होने के बाद इसे कुछ देर के लिए रोक दिया गया। बताया जा रहा कि और बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी (TMC MP Kalyan Banerjee Injured) के बीच झड़प होने से चोटिल हो गए हैं। जिससे उनके हाथ में चोट लग गई। इससे उनके हाथ में चार टांके लगे हैं।

VIDEO | TMC MP and parliamentary committee on Waqf (Amendment) Bill member Kalyan Banerjee (@KBanerjee_AITC) being escorted to the meeting following his treatment after he injured himself as he allegedly broke a glass bottle during the meeting.#WaqfAmendmentBill_2024

(Full… pic.twitter.com/a9B8HuOzeZ

— Press Trust of India (@PTI_News) October 22, 2024