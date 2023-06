Odisha Train Accident: कांग्रेस अध्यक्ष ने रेल दुर्घटना पर पीएम मोदी को लिखा पत्र, उठाए ये गंभीर सवाल

Odisha Train Accident: ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन दुर्घटना के बाद विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इस ट्रेन दुर्घटना में 275 लोगों की जान गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने इस मामले को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने इस पत्र के जरिए कई गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने पत्र में लिखा है कि, ओडिशा के बालासोर में हुई सड़क दुर्घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है।

दुख की इस घड़ी में देश एक साथ खड़ा है लेकिन इतने कीमती जीवन के नुकसान ने हर भारतीय कीक अंतरात्मा को झकझोर दिया है। इन जिंदगियों का नुकसान अपूरणीय है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि, रेलवे को बुनियादी तौर पर मजबूत करने के बजाय खबरों में बने रहने के लिए ऊपरी तौर पर ही बदलाव किए जा रहे हैं। खरगे ने आरोप लगाया कि लगातार गलत फैसलों की वजह से रेल का सफर असुरक्षित बन गया है।

The devastating train accident in Odisha has shocked the nation.

Today, the most crucial step is to prioritise installation of mandatory safety standards to ensure safety of our passengers

