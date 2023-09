गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर एक घण्टे स्वच्छता श्रमदान कर राष्ट्रपिता को अर्पित करें ‘स्वच्छांजलि’ : योगी आदित्यनाथ

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP Chief Minister Yogi Adityanath) ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास आगामी 01 अक्टूबर को आयोजित होने वाले स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्र को स्वच्छता का संदेश देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (Father of the Nation Mahatma Gandhi) की 154वीं जयंती के अवसर पर ‘स्वच्छता ही सेवा’ पखवाड़ा के तहत समस्त नगरीय निकायों में 154 घण्टे का सफाई अभियान चलाया जा रहा है।