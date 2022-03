Pakistan : इमरान की पार्टी का सांसद बोला-‘इस्लाम में हराम है आत्मघाती हमला, नहीं तो मार देता विपक्षी सांसदों को’

नई दिल्ली। पाकिस्तान (Pakistan ) में विपक्ष की मोर्चाबंदी की वजह से प्रधानमंत्री इमरान खान (Prime Minister Imran Khan) की कुर्सी पर खतरा बढ़ गया है। बता दें कि 28 मार्च को उनके खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश होना है। हालांकि, इससे पहले ही उनकी पार्टी शक्ति प्रदर्शन के नाम पर विपक्षी गठबंधन को धमकियां देने में जुट गए हैं। ताजा विवाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के सांसद शहरयार अफरीदी (MP Shahryar Afridi) के बयान से उपजा है। कोहत में एक रैली के दौरान उन्होंने विपक्ष को पाखंडी बताया है। इशारों में कहा कि उनका बस चलता तो वे पाकिस्तानी सांसदों को आत्मघाती हमले में उड़ा देते हैं।

This man Shehryar Afridi is the second federal minister of Imran Khan (Ghulam Sarwar was first) who has threatened to become a suicide bomber ( if Islam allowed it). With this mindset how many foreign dignitaries will feel comfortable meeting them?pic.twitter.com/5ZjnqQYBQ4

— Murtaza Solangi (@murtazasolangi) March 25, 2022