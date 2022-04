Pakistan Politics: कौन बचाएगा पाकिस्तान... इमरान खान, इमरान खान, जानिए संसद में क्यों लगे इस तरह के नारे?

नई दिल्ली। पाकिस्तान (Pakistan) की राजनीति में उथल—पुथल मची हुई है। शनिवार को इमरान खान (Imran Khan) ने एक बार फिर पाकिस्तान नेशनल एसेंबली की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए। दरअसल, उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने अविश्वास प्रस्ताव को टालने की पूरी कोशिश की। इस दौरान पाकिस्तान संसद में जमकर नारेबाजी भी हुई।

“Kon bachaegha Pakistan? Imran Khan!! Every party against one man! #امپورٹڈ_حکومت_نامنظور pic.twitter.com/8H8Wz1GijD

— PTI (@PTIofficial) April 9, 2022