Pakistan : PTI नेताओं को संसद भवन के बाहर से किया गया गिरफ्तार

Pakistan: पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के शीर्ष नेताओं को पुलिस ने नेशनल असेंबली के सत्र के बाद संसद भवन के बाहर से सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। खबरों के अनुसार, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के नेता बैरिस्टर गौहर अली खान, शेर अफजल खान मारवात और एडवोकेट शोएब शाहीन को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऐसी जानकारी है कि सबसे पहले मारवात को हिरासत में लिया गया।

मारावात की गिरफ्तारी के संदर्भ में पीटीआई पार्टी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘पीएमएलएन सरकार को नेशनल असेंबली के मौजूदा सदस्य के खिलाफ इस तरह के कदम पर पूरी तरह शर्म आनी चाहिए। यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है।’’ पार्टी ने इस्लामाबाद पुलिस पर ‘‘अवैध आदेशों’’ का पालन करने का आरोप लगाया और इस्लामाबाद के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) से ‘‘इस कार्रवाई को रोकने’’ का आह्वान किया।

A slap to the face of an already decimated democracy in Pakistan.

The military backed, authoritarian, illegitimate regime is now illegally arresting & abducting PTI’s elected members of Parliament, from the premises of the Parliament itself.

Interim Chairman PTI, Barrister… pic.twitter.com/43VD3Oal8U

— PTI (@PTIofficial) September 9, 2024