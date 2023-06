बुधवार 14 जून, 2023 का पंचांग : आज भगवान गणेश को चढ़ाएं दूब, मनोकामना पूर्ण होगी

बुधवार 14 जून, 2023 का पंचांग : आज 14 जून 2023 दिन बुधवार को भगवान गणेश को दूब चढ़ाएं। मान्यता है कि इससे भगवान गणेश प्रसन्न होते है और मनोकामना पूर्ण करते है।

विक्रम संवत : 2080, अनला

शक सम्वत: 1945, शोभकृत

पूर्णिमांत :आषाढ़

अमांत : ज्येष्ठ

वार : बुधवार

वार बुधवार, 14 जून 2023

तिथि: एकादशी 08:48 AM तक उसके बाद द्वादशी

नक्षत्र अश्विनी 01:40 PM तक उसके बाद भरणी

पक्ष: कृष्ण पक्ष

माह :आषाढ़

सूर्योदय : 05:07 AM

सूर्यास्त : 06:49 PM

चंद्रोदय: 02:40 AM, June 15

चन्द्रास्त: 03:20 PM

अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं है

अमृत काल मुहूर्त : 06:26 AM से 08:02 AM

विजय मुहूर्त : 02:15 PM से 03:10 PM

गोधूलि मुहूर्त: 06:36 PM से 07:00 PM

राहुकाल : 11:58:08 से 13:40:55 तक