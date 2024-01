Parakram Diwas : नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की जयंती पर राष्ट्रपति और पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

Parakram Diwas : देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस (Netaji Subhash Chandra Bose) की जयंती को आज 23 जनवरी को पूरा देश पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) और पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। साल 2021 में पीएम मोदी ने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया था।

पराक्रम दिवस (Parakram Diwas) पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) अपने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मैं अपनी सादर श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। नेताजी ने भारत की स्वतंत्रता के लक्ष्य के लिए असाधारण प्रतिबद्धता प्रदर्शित की थी। उनके अद्वितीय साहस और करिश्माई व्यक्तित्व ने भारतवासियों को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध निडरता से लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनके ओजस्वी व्यक्तित्व का हमारे स्वतंत्रता संग्राम पर गहरा प्रभाव पड़ा। हमारे देशवासी नेताजी को कृतज्ञतापूर्वक सदैव याद रखेंगे।’

पीएम मोदी ने एक्स पर एक वीडियो साझा करके नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने लिखा, ‘पराक्रम दिवस पर भारत के लोगों को शुभकामनाएं। आज उनकी जयंती पर हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और साहस का सम्मान करते हैं। हमारे देश की आजादी के प्रति उनका अटूट समर्पण प्रेरणा देता रहता है।’ यूपी के सीएम योगी ने लिखा, ‘शौर्य एवं पराक्रम के प्रतीक ‘नेताजी’ ने आजादी के आंदोलन के दौरान भारत के युवाओं को विदेशी हुकूमत के खिलाफ एकजुट कर लड़ने की एक नई प्रेरणा दी थी। उनकी स्मृतियों को नमन!’

Greetings to the people of India on Parakram Diwas. Today on his Jayanti, we honour the life and courage of Netaji Subhas Chandra Bose. His unwavering dedication to our nation’s freedom continues to inspire. pic.twitter.com/OZP6cJBgeC

