Pariksha Pe Charcha: पीएम मोदी ने छात्रों से कहा- अगर वे किताबों में ही उलझे रहेंगे तो उनका विकास नहीं हो सकता

Pariksha Pe Charcha 2025: पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में दिल्ली के सुंदर नर्सरी में छात्रों से बातचीत की। छात्रों से उन्होंने कहा, “आपको अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित करना होगा कि खुद को कैसे चुनौती दी जाए। एक नेता तभी नेता बनता है जब वह जो उपदेश देता है, उसका पालन करता है और लोगों के मुद्दों को समझता है। सम्मान की मांग नहीं की जा सकती। आपको खुद को बदलना होगा और आपका व्यवहार आपको सम्मान दिलाएगा। लोग आपके व्यवहार को स्वीकार करेंगे, वे आपके उपदेशों को स्वीकार नहीं करेंगे।”

पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा, “छात्र रोबोट नहीं हैं। हम अपने समग्र विकास के लिए पढ़ते हैं। अगर छात्र किताबों में ही उलझे रहेंगे तो उनका विकास नहीं हो सकता। छात्रों को अपनी पसंदीदा गतिविधियाँ करनी चाहिए, तभी वे परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। किसी को यह मानसिकता नहीं रखनी चाहिए कि परीक्षा ही सबकुछ है। किसी को जितना संभव हो उतना ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि परीक्षा ही सबकुछ है। किसी को लिखने की आदत डालनी चाहिए।”

छात्रों से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा, “हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपने समय का अधिकतम उपयोग कैसे कर सकते हैं। एक छात्र को वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें बिना किसी झिझक के अपने विचार किसी के साथ साझा करने चाहिए अन्यथा हमारा दिमाग फट जाएगा। हमारा परिवार अपने आप में एक विश्वविद्यालय है।”

