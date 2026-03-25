अनन्या पांडे और लक्ष्य की रोमांटिक फिल्म चांद मेरा दिल की रिलीज डेट आई सामने, करण जौहर ने किया ​मूवी का किया प्रोडक्शंस

मुंबई। लक्ष्य और अनन्या पांडे स्टारर रोमांटिक ड्रामा चांद मेरा दिल के मेकर्स ने आखिरकार फिल्म की रिलीज़ डेट अनाउंस कर दी है। विवेक सोनी के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म, जिसे करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनाया गया है 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिल्म किल और द बेड्स ऑफ़ बॉलीवुड में अपनी सफलता के बाद लक्ष्य एक लीड रोल में अनन्या पांडे के साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। अनन्या को भी फिल्म केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ़ जलियांवाला बाग में अपने रोल के लिए काफी तारीफ मिली थी।

2024 में करण जौहर ने फिल्म के पोस्टर शेयर किए थे। उनके पोस्ट में लिखा था कि हमारे पास दो चांद हैं जो एक ऐसी इंटेंस और पैशनेट लव स्टोरी लेकर आ रहे हैं, जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। प्यार में थोड़ा पागल होना ही पड़ता है। चांद मेरा दिल जिसमें अनन्या पांडे और लक्ष्य लीड रोल में हैं। इस बीच अभिनेत्री अनन्या हाल ही में सेलिब्रिटी डिज़ाइनर राहुल मिश्रा के लिए म्यूज़ बनीं और लैक्मे फैशन वीक 2026 के दूसरे दिन ग्रैंड स्टेज पर जलवा बिखेरा। कॉल मी बे स्टार ने एक शानदार ऑल-व्हाइट आउटफिट में शो की शुरुआत की, जो मिश्रा के गार्डन-थीम वाले रैंप के साथ पूरी तरह से मेल खा रहा था। उन्होंने एक ग्लॉसी ओवरसाइज़्ड ब्लेज़र पहना था, जिसे उन्होंने एक प्लीटेड आइवरी स्कर्ट के साथ पेयर किया था। इसके नीचे उन्होंने एक क्रिस्प व्हाइट शर्ट पहनी थी, जिस पर ड्रैगनफ्लाई की थीम वाले बारीक एम्बेलिशमेंट्स बने हुए थे। अनन्या अपने बिल्कुल नए हेयरस्टाइल को फ्लॉन्ट करना भी नहीं भूलीं उनके बैंग्स (सामने के बाल) सचमुच एक बड़ा स्टाइल स्टेटमेंट बना रहे थे।