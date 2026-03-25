धुरंधर फ्रैंचाइजी में जबरदस्त एक्टिंग करने के बाद अर्जुन रामपाल दिखेंगे फिल्म बिलियनेयर में, हंसल मेहता फिल्म को कर रहे डायरेक्ट

मुंबई। अर्जुन रामपाल इन दिनों ज़बरदस्त फ़ॉर्म में हैं। धुरंधर फ़्रैंचाइज़ी में अपनी शानदार परफ़ॉर्मेंस के बाद, अब वह हंसल मेहता की फ़िल्म बिलियनेयर में अपनी अगली बड़ी भूमिका के लिए कमर कस रहे हैं। जाने-माने फ़िल्ममेकर हंसल मेहता और रॉबी ग्रेवाल के निर्देशन में बनी इस सीरीज़ को अनुभव चोपड़ा और शांतनु सागर ने लिखा है और इसे Almighty Motion Picture के बैनर तले प्रभलीन संधू ने प्रोड्यूस किया है।

अपनी एक्साइटमेंट ज़ाहिर करते हुए अर्जुन रामपाल ने कहा कि मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर सच में बहुत उत्साहित हूं। इस तरह का किरदार निभाना यकीनन ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रोज़-रोज़ करने को मिले और जब ऐसा मौका मिलता है, तो आप उसे लपक लेते हैं। बेहतरीन हंसल मेहता और रॉबी ग्रेवाल के साथ काम करना मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा है और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। Amazon MX Player की शानदार टीम का साथ मिलना और इस सफ़र को और भी खास बनाना बहुत अच्छा लग रहा है। तैयारी जल्द ही शुरू होने वाली है। मैं इस दुनिया में पूरी तरह डूब रहा हूं। किरदार को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहा हूं और एक ऐसे सफ़र के लिए पूरी तरह तैयार हो रहा हूं जो मेरे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूं कि हर कोई देखे कि हमने दर्शकों के लिए क्या खास तैयार किया है।” Amazon MX Player के कंटेंट हेड अमोग दुसाद के अनुसार फिल्म बिलियनेयर महत्वाकांक्षा, सत्ता और सफलता की कीमत की कहानी है। उन्होंने कहा कि हंसल मेहता और रॉबी ग्रेवाल जैसे फ़िल्ममेकरों के साथ काम करने से इस प्रोजेक्ट में एक गहरी रचनात्मकता और दूरदर्शिता आती है, जबकि अर्जुन रामपाल इस ज़बरदस्त किरदार में और भी ज़्यादा गंभीरता और गहराई जोड़ते हैं। Amazon MX Player में, हम ऐसी ओरिजिनल कहानियों की एक लिस्ट तैयार करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं जो पूरे देश के दर्शकों के लिए दिलचस्प, आसानी से उपलब्ध और मुफ़्त हों।