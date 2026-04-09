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राजनीतिक तनाव के बीच सांसद राघव चड्ढा ने संजय के साथ शेयर की फोटो, कहा- आप सबसे अच्छे लोगों में से एक

जैसे-जैसे फिल्म धुरंधर द रिवेंज बॉक्स ऑफिस पर अपनी ज़बरदस्त कमाई कर रही है। वैसे-वैसे इसके कलाकारों की हर तरफ से तारीफ़ हो रही है। गुरुवार को राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी फिल्म में संजय दत्त की एक्टिंग की तारीफ़ करके इस सिलसिले को और बढ़ाया।

By Satish Singh 
Updated Date

मुंबई। जैसे-जैसे फिल्म धुरंधर द रिवेंज बॉक्स ऑफिस पर अपनी ज़बरदस्त कमाई कर रही है। वैसे-वैसे इसके कलाकारों की हर तरफ से तारीफ़ हो रही है। गुरुवार को राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी फिल्म में संजय दत्त की एक्टिंग की तारीफ़ करके इस सिलसिले को और बढ़ाया। गुरुवार को इंस्टाग्राम पर चड्ढा ने दत्त के साथ पिछली मीटिंग की तस्वीरें शेयर कीं और बताया कि उन्होंने एक्टर को अपने घर पर होस्ट किया था। फोटो में दोनों एक गार्डन में बैठे, बातचीत करते हुए दिख रहे हैं और दोनों ने ट्रेडिशनल कुर्ते पहने हैं।

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सांसद राघव चड्ढा ने अभिनेता संजय दत्त सबसे अच्छे लोगों में से एक बताया और माना कि एक्टर को फिल्म में उनके रोल के लिए अभी बहुत तारीफ मिल रही है। फोटो के कैप्शन में सांसद ने लिखा कि कुछ समय पहले, मुझे अपने घर पर संजय दत्त को होस्ट करने का मौका मिला था। फिल्म धुरंधर के लिए आपको इतना प्यार मिलते देखना बहुत अच्छा लगा। आपका ऑरा वैसा ही रहता है और हर दौर में लोगों की आपके लिए तारीफ भी वैसी ही रहती है। इससे ज़्यादा डिज़र्विंग नहीं हो सकता। हमेशा आपके लिए दुआ करता हूं।
आदित्य धर की डायरेक्ट की हुई इस फिल्म में दत्त एसपी चौधरी असलम का रोल कर रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले हैं। इस बीच रणवीर सिंह के लीडिंग प्रोजेक्ट ने 19 मार्च को रिलीज होने के बाद से बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करना जारी रखा है। सीक्वल ने लगातार रफ़्तार बनाए रखी है। फिल्म में सारा अर्जुन, आर. माधवन, राकेश बेदी और अर्जुन रामपाल जैसे एक्टर्स भी हैं।

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