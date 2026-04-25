सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने सांसद राघव चड्ढा की आलोचना, कहा- निजी स्वार्थ के लिए दल बदलना सही नही

नई दिल्ली। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने शनिवार को राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की आप छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के कदम की आलोचना की। उन्होंने कहा कि निजी स्वार्थ के लिए इस तरह से राजनीतिक दल बदलना सही नहीं है। यह संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप भी नहीं है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि चुने हुए प्रतिनिधियों को संविधान की भावना के दायरे में रहकर काम करना चाहिए और निजी लाभ से प्रेरित होकर फैसले लेने से बचना चाहिए। उन्होंने लोकतांत्रिक नैतिकता को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया।

अन्ना हजारे ने कहा कि एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होना सही नहीं है। अपने स्वार्थी हितों के लिए राजनीतिक दल बदलना सही बात नहीं है। हमारे संविधान में इसका कोई ज़िक्र नहीं है। हमारा संविधान सर्वोपरि है। हमारा देश संविधान के आधार पर ही चलता है। हजारे 2011 के अपने भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन के ज़रिए आम आदमी पार्टी के गठन में मुख्य चेहरा और वैचारिक मार्गदर्शक थे। हालांकि बाद में मुख्यधारा की राजनीति में उतरने के कारण उन्होंने अरविंद केजरीवाल से दूरी बना ली थी। हजारे की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। शुक्रवार को तीन सांसदों राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने आम आदमी पार्टी से अलग होने की घोषणा की। इसके बाद पार्टी प्रमुख नितिन नबीन की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए। नितिन नबीन ने बाद में इस फैसले का स्वागत किया। राष्ट्रीय राजधानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, चड्ढा ने कहा कि उन्होंने आप के छह अन्य राज्यसभा सांसदों के साथ मिलकर नियमों के अनुसार सदन के सभापति को पार्टी छोड़ने के बारे में सूचित कर दिया है। आम आदमी पार्टी भी इस मामले में राज्यसभा सभापति को एक पत्र भेजने की तैयारी कर रही है। उन्होंने उस विभाजन को औपचारिक रूप दे दिया जो पिछले कई हफ़्तों से पनप रहा था।