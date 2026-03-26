CFMoto 550CL-C Cruiser Bike : नई सीएफमोटो 550सीएल-सी क्रूज़र बाइक अधिक क्षमता से तैयार , जानें इंजन और अपडेटेड स्टाइलिंग

CFMoto 550CL-C Cruiser Bike : सीएफमोटो अपनी क्रूज़र लाइन-अप को मौजूदा 450CL-C पर आधारित एक नए, अधिक क्षमता वाले मॉडल के साथ extended करने के लिए तैयार दिख रही है। आगामी 550CL-C मानी जा रही इस बाइक की तस्वीरें और विवरण चीनी टाइप-अप्रूवल फाइलिंग के माध्यम से सामने आए हैं। हालांकि यह ब्रांड फिलहाल भारतीय बाजार में मौजूद नहीं है, लेकिन इससे CFMoto के वैश्विक स्तर पर आने वाले उत्पादों की झलक मिलती है। 550CL-C मौजूदा 450CL-C से ऊपर का मॉडल हो सकता है या उसकी जगह ले सकता है, जिसमें बड़ा इंजन और Updated Styling होगी।

पैरेलल-ट्विन इंजन

सूत्रों के अनुसार, बाइक में 526 सीसी का Parallel-twin engine लगा है, जो 450CL-C के इंजन पर आधारित है लेकिन इसकी क्षमता बढ़ाई गई है। बताया जा रहा है कि इसकी Power Output लगभग 53 हॉर्सपावर है, जो 450CL-C से 12 हॉर्सपावर अधिक है, और इसकी अधिकतम गति 165 किमी प्रति घंटा है।

एल्युमिनियम स्विंगआर्म

550CL-C के भीतरी हिस्से में लगभग वही लेआउट बरकरार है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार, इसमें एक लंबा Aluminum Swingarm लगाया गया है, जिससे व्हीलबेस की लंबाई बढ़ गई है और वजन में मामूली वृद्धि हुई है।

अपडेटेड फ्यूल टैंक

देखने में बदलाव अधिक स्पष्ट हैं। 550CL-C में नया डिज़ाइन किया गया हेडलाइट, घुटनों के लिए खांचे वाला अपडेटेड फ्यूल टैंक, नई सीट और छोटा टेल सेक्शन दिखाई देता है।