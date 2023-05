New Parliament Building : जयराम रमेश, बोले- एकमात्र आर्किटेक्ट, डिजाइनर और कार्यकर्ता जो 28 मई को नए भवन का उद्घाटन करेंगे

New Parliament Building Inauguration : नए संसद भवन के उद्घाटन पर बवाल मचा हुआ है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री को।

बता दें कि नए़ संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को करेंगे। कांग्रेस नए भवन को प्रधानमंत्री का वैनिटी प्रोजेक्ट बता चुकी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर उन्हें नए भवन के उद्घाटन का न्योता दिया था।

नए भवन के उद्घाटन के ऐलान के बाद कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने पीएम की सेफ्टी कैप वाली तस्वीर शेयर की। ट्वीट में उन्होंने कहा कि एकमात्र आर्किटेक्ट, डिजाइनर और मजदूर जो 28 मई को नए भवन का उद्घाटन करेंगे। तस्वीर से साफ है कि यह उनका निजी प्रोजेक्ट है।

The sole architect, designer and worker for the new Parliament building, which he will inaugurate on May 28th. The picture tells it all—personal vanity project. pic.twitter.com/6eRtP9Vbhq

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) May 18, 2023