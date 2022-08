PathaanFirstDayFirstShow शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म ‘पठान’ फैंस ने कराया ट्रेंड, ‘लिखा-ये सब कुछ मेरे किंग खान के लिए’

#PathaanFirstDayFirstShow : बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान और करीना कपूर खान की फिल्म ‘Laal Singh Chaddha’ रिलीज के पहले से ही बायकॉट का सामना कर रही है। फिल्म का बॉक्स ऑफिस बिजनेस बुरी तरह प्रभावित हुआ है, लेकिन फिल्म से शाहरुख खान का वो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें किंग खान ने इस फिल्म के लिए कैमियो किया है। वो सीन वायरल होने के बाद लोग ‘पठान’ को लेकर और भी ज्यादा एक्साइटेड दिखे।

Can't wait to watch the hysteria unveil.I only watch #ShahRukhKhan𓀠 movies in theatre multiple times in multiplex and single screen with whole group of friends. It's festival for us. #PathaanFirstDayFirstShow pic.twitter.com/q7lTMyrRCW

वायरल हो गया ‘लाल सिंह चड्ढा’ का ये सीन

शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म ‘पठान’ का पोस्टर शेयर करते हुए ढेरों यूजर्स ने ट्वीट किए और ट्विटर पर #PathaanFirstDayFirstShow ट्रेंड करने लगा। एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा, ‘मुझे Laal Singh Chaddha से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन शाहरुख खान एक इमोशन है।’ फैंस शाहरुख वाली क्लिप को लेकर क्रेजी होते दिखे।

I Already SAVED more than 70 K rupees.

Will buy 50 tickets at gaiety Galaxy.

Watch #pathaan 3 times on first day and will also arrange tickets for underprivileged children as well

All for my king @iamsrk

#PathaanFirstDayFirstShow

