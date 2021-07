पेगासस और कृषि कानून के मुद्दे पर नहीं करना है समझौता, विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक में बोले राहुल गांधी

Preparations to surround the Modi government: पेगासस जासूसी कांड (Pegasus detective scandal), नए कृषि कानून (new agricultural laws), महंगाई (Dearness) समेत अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गई है। इसको लेकर विपक्षी नेताओं (opposition leaders) ने संसद में आज एक बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) भी मौजूद थे।