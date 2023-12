कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर मिले करोड़ों रुपये, पीएम मोदी ने साधा निशाना, कहा-70 सालों से इनकी लूट मशहूर

नई दिल्ली। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। आयकर विभाग की छापेमारी का आज छठा दिन है। भाजपा की तरफ से लगातार इस मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है। अब पीएम मोदी ने भी इस पॉपुलर सीरीज Money Heist का जिक्र कर कांग्रेस पर तंज कसा है। दरअसल, आयकर विभाग की छापेमारी में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के​ ठिकानों पर करीब 350 करोड़ रुपये की नकदी बरामद हो चुकी है। इसको लेकर भाजपा की तरफ से लगातार हमले बोले जा रहे हैं।

अब पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर भाजपा का पोस्ट किया वीडियो शेयर किया है। उन्होंने लिखा,भारत में किसे काल्पनिक Money Heist की जरूरत है। जब आपके पास 70 सालों से ज्यादा समय तक लूट करने वाली कांग्रेस है। Money Heist OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की खासी लोकप्रिय सीरीज है, जिसमें शामिल किरदार बड़ी लूट को अंजाम देते नजर आते हैं।

In India, who needs 'Money Heist' fiction, when you have the Congress Party, whose heists are legendary for 70 years and counting! https://t.co/J70MCA5lcG

— Narendra Modi (@narendramodi) December 12, 2023