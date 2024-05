सैम पित्रोदा के बयान पर फायर हुई बीजेपी,जानें भारत की विविधता पर क्या कही बात?

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा (Congress Leader Sam Pitroda) ने एक बार फिर कुछ ऐसा कहा है, जिस बीजेपी (BJP) एक फिर आग बबूला हो गई है। बता दें कि सैम पित्रोदा (Sam Pitroda) ने भारत की विविधता (Diversity of India) पर बात करते हुए कहा कि भारत में पूर्व के लोग चीनी जैसे लगते हैं तो दक्षिण में लोग अफ्रीकी लगते हैं। वहीं पश्चिम में लोग अरबी लगते हैं और उत्तर भारतीय गोरे होते हैं। हाल ही में सैम पित्रोदा (Sam Pitroda) ने विरासत टैक्स (Inheritance Tax) को लेकर टिप्पणी की थी, पित्रोदा के उस बयान पर भी खूब विवाद हुआ था।

"We could hold together a country as diverse as India, where people on East look like Chinese, people on West look like Arab, people on North look like maybe White and people in South look like Africa" 💀💀

