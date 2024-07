पीएम मोदी ने मॉस्को में की इलेक्ट्रिक कार की सवारी, क्लीन मोबिलिटी पर दोनों नेताओं दिया जोर

मॉस्को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने रूस के मॉस्को में अपनी यात्रा के दौरान इलेक्ट्रिक कार (Electric Vehicle) की सवारी की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (President Vladimir Putin) ने अपने नोवो-ओगारियोवो निवास पर इलेक्ट्रिक कार (Electric Vehicle) चलाई।

पीएम मोदी (PM Modi) और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (President Vladimir Putin) दोनों को इलेक्ट्रिक कार की सवारी करते देखा गया। यह इलेक्ट्रिक वाहन गोल्फ कार्ट जैसा दिखता है। लेकिन इसमें चौड़े टायर और बड़ा फ्रेम था। चार सीटों वाली इलेक्ट्रिक कार्ट में आगे की ओर दो सीटें और पीछे की ओर दो बकेट सीटें हैं।

Vadimir Putin took Indian Prime Minister Narendra Modi for a ride in Electric Vehicle.

Imran khan did the same for Saudi Prince😊#NarendraModi #ModiInRussia #Putin pic.twitter.com/EYiGXRCn9X

