पीएम मोदी ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री से की फोन पर बात, कहा-आर्थिक संबंधों को गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं

नई दिल्ली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण करने व लेबर पार्टी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीर स्टार्मर को बधाई दी है। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक भारत-ब्रिटेन संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने पर चर्चा की।

Pleased to speak with @Keir_Starmer. Congratulated him on being elected as the Prime Minister of the UK. We remain committed to deepening Comprehensive Strategic Partnership and robust 🇮🇳-🇬🇧 economic ties for the progress and prosperity of our peoples and global good.

— Narendra Modi (@narendramodi) July 6, 2024