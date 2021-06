पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे देश की जनता को करेंगे संबोधित

नई दिल्ली। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार शाम पांच बजे देश की जनता को संबोधित करेंगे। यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि पीएम मोदी कोरोना महामारी की तीसरी लहर की तैयारियों और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर बात करेंगे।

Prime Minister Shri @narendramodi will address the nation at 5 PM today, 7th June.

— PMO India (@PMOIndia) June 7, 2021