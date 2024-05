पीएम मोदी की असलियत जनता जान गई है, इसलिए अब घबराहट में दे रहे हैं सफाई : प्रियंका गांधी

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने तेलंगाना में एक रैली कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) पर सीधा हमला बोला है। पीएम मोदी (PM Modi) ने पूछा कि राहुल अब अंबानी और अदाणी का नाम क्यों नहीं लेते हैं? उन्हें उद्योगपतियों से कितना पैसा मिला है?

पीएम मोदी (PM Modi) के बयान पर बुधवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Congress General Secretary Priyanka Gandhi) ने पलटवार किया है। यूपी के रायबरेली में एक रोड शो के दौरान प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी (PM Modi) पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी पिछले 2-4 दिनों से बहुत सफाई दे रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने देश की पूरी संपत्ति अपने खरबपति मित्रों को पकड़ा दी है। उन्होंने कहा कि अब वो दिन आ रहा है, जब जनता इनकी असलियत जान गई है। इसलिए नरेंद्र मोदी को घबराहट हो रही है। अब घबराहट हो रही है तो सफाई दे रहे हैं।

प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi)ने कहा कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) हर दिन अदाणी की बात करते हैं, वे रोज अदाणी की सच्चाई आपके सामने रखते हैं, उसका खुलासा करते हैं। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) आपको रोज बताते हैं कि नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की बड़े-बड़े उद्योगपतियों के साथ सांठ-गांठ है। नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने अपने मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए, लेकिन किसानों का एक रुपए माफ नहीं किया। नरेंद्र मोदी इस बात का जवाब दें।

आज देश में महंगाई और बेरोजगारी दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं

आज देश में महंगाई और बेरोजगारी दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं। मोदी जी के राज में इतनी महंगाई है कि मेहनत कर कमाई होने पर भी जरूरतें पूरी नहीं होती। सरकार ने आपकी मदद करने के बजाए आपको 5 किलो राशन पकड़ा दिया। खेती में भी कमाई नहीं हो पा रही क्योंकि हर चीज में GST देनी पड़ रही है।

इससे पहले एक रैली के दौरान पीएम ने उद्योगपति अदाणी और अडानी का जिक्र किया था। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे पिछले पांच साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जबसे उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तबसे उन्होंने एक नई माला जपनी शुरू कर दी। पांच उद्योगपतियों की बातें करते थे। अब धीरे-धीरे कहने लगे अंबानी-अदाणी, लेकिन जबसे चुनाव घोषित हुआ है, तब से इन्होंने अंबानी-अदाणी को गाली देना बंद कर दिया।

Why has Shahzade Ji stopped talking of Ambani and Adani in this election all of sudden? People are smelling a secret deal… pic.twitter.com/y5A87E6dfi

— Narendra Modi (@narendramodi) May 8, 2024