केरल में सियासी घमासान: कांग्रेस ने BJP नेता के ऊपर 200 करोड़ के बंगले का आरोप लगाया , उम्मीदवारी रद्द करने की मांग

केरल की राजनीति में चुनाव से पहले बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चुनाव आयोग से राजीव चंद्रशेखर की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि राजीव चंद्रशेखर के पास बेंगलुरु के पॉश इलाके कोरमंगला में करीब 49,000 स्क्वॉयर फीट का एक आलीशान बंगला है.....
केरल की राजनीति में चुनाव से पहले बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चुनाव आयोग से राजीव चंद्रशेखर की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि राजीव चंद्रशेखर के पास बेंगलुरु के पॉश इलाके कोरमंगला में करीब 49,000 स्क्वॉयर फीट का एक आलीशान बंगला है, जिसकी कीमत लगभग 200 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि चंद्रशेखर ने अपने चुनावी हलफनामे में इस संपत्ति का जिक्र नहीं किया। कांग्रेस का कहना है कि उनके एफिडेविट से यह प्रतीत होता है कि अरबपति बिजनेसमैन होने के बावजूद उन्होंने खुद को बिना किसी आवासीय संपत्ति और वाहन के रूप में दिखाया है, जो सवाल खड़े करता है।
Dear @Ceokerala,
BJP candidate from Nemom constituency, Rajeev Chandrasekhar, has not disclosed his residence, a 49,000 sq.ft mansion in Koramangala 3rd Block, Bengaluru, in his affidavit.
This is a 1.07 acre property in one of the most expensive locations in the country, where… pic.twitter.com/pyyzD5Sft7
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— Congress Kerala (@INCKerala) March 23, 2026
कांग्रेस ने चुनाव आयोग से अपील करते हुए कहा है कि इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप किया जाए और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाए। पार्टी ने यह भी कहा कि अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है, तो जनता के बीच चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर राजनीतिक माहौल गरमा गया है और अब सभी की नजर चुनाव आयोग के अगले कदम पर टिकी है।