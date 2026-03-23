  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. केरल में सियासी घमासान: कांग्रेस ने BJP नेता के ऊपर 200 करोड़ के बंगले का आरोप लगाया , उम्मीदवारी रद्द करने की मांग

केरल में सियासी घमासान: कांग्रेस ने BJP नेता के ऊपर 200 करोड़ के बंगले का आरोप लगाया , उम्मीदवारी रद्द करने की मांग

केरल की राजनीति में चुनाव से पहले बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चुनाव आयोग से राजीव चंद्रशेखर की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि राजीव चंद्रशेखर के पास बेंगलुरु के पॉश इलाके कोरमंगला में करीब 49,000 स्क्वॉयर फीट का एक आलीशान बंगला है.....

By हर्ष गौतम 
Updated Date

केरल की राजनीति में चुनाव से पहले बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चुनाव आयोग से राजीव चंद्रशेखर की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि राजीव चंद्रशेखर के पास बेंगलुरु के पॉश इलाके कोरमंगला में करीब 49,000 स्क्वॉयर फीट का एक आलीशान बंगला है, जिसकी कीमत लगभग 200 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

पढ़ें :- 10 नहीं पूरा 14.2 किलो का गैस सिलिंडर मिलेगा', वायरल न्यूज पर पेट्रोलियम मंत्रालय का दो टूक बयान

पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि चंद्रशेखर ने अपने चुनावी हलफनामे में इस संपत्ति का जिक्र नहीं किया। कांग्रेस का कहना है कि उनके एफिडेविट से यह प्रतीत होता है कि अरबपति बिजनेसमैन होने के बावजूद उन्होंने खुद को बिना किसी आवासीय संपत्ति और वाहन के रूप में दिखाया है, जो सवाल खड़े करता है।

कांग्रेस ने चुनाव आयोग से अपील करते हुए कहा है कि इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप किया जाए और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाए। पार्टी ने यह भी कहा कि अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है, तो जनता के बीच चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर राजनीतिक माहौल गरमा गया है और अब सभी की नजर चुनाव आयोग के अगले कदम पर टिकी है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

10 नहीं पूरा 14.2 किलो का गैस सिलिंडर मिलेगा', वायरल न्यूज पर पेट्रोलियम मंत्रालय का दो टूक बयान

10 नहीं पूरा 14.2 किलो का गैस सिलिंडर मिलेगा', वायरल न्यूज पर...

ट्रंप के कंट्रोल में हैं पीएम मोदी, 25 मिनट का भाषण दिया लेकिन अमेरिका के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला: राहुल गांधी

ट्रंप के कंट्रोल में हैं पीएम मोदी, 25 मिनट का भाषण दिया...

गेंदबाज मिचेल स्टार्क को लेकर दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच ने दिया बड़ा बयान, कहा- एनओसी मिलने का कर रहे है इंतजार

गेंदबाज मिचेल स्टार्क को लेकर दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच ने दिया...

पंजाब में बड़ा एक्शन: पूर्व मंत्री लालजीत भुल्लर गिरफ्तार, अधिकारी की मौत से मचा सियासी तूफान

पंजाब में बड़ा एक्शन: पूर्व मंत्री लालजीत भुल्लर गिरफ्तार, अधिकारी की मौत...

अमेरिकी राष्ट्रपति ने रोकी जंग तो ईरान ने दिया बड़ा बयान, कहा-'पीछे हट गए ट्रंप...', कोई बातचीत भी नहीं हो रही है

अमेरिकी राष्ट्रपति ने रोकी जंग तो ईरान ने दिया बड़ा बयान, कहा-'पीछे...

VIDEO: युद्ध के बीच ईरान ने जारी किया एक वीडियो, फुटेज देख इजरायल और अमेरिका की रातों की नींद गायब

VIDEO: युद्ध के बीच ईरान ने जारी किया एक वीडियो, फुटेज देख...