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अभिनेता नट्टी नटराज की फिल्म थंगा नचथिरम की टीजर रिलीज, जाने कब सिनेमाघरों में आएगी फिल्म

पॉलिटिकल ड्रामा फ़िल्म थंगा नचथिरम का टीज़र मेकर्स ने रिलीज़ कर दिया है। इस फ़िल्म में नट्टी नटराज मुख्य भूमिका में हैं और इसका निर्देशन उमापति रामैया ने किया है। टीज़र में फ़िल्म की कहानी की एक झलक मिलती है।

By Satish Singh 
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नई दिल्ली। पॉलिटिकल ड्रामा फ़िल्म थंगा नचथिरम (Thanga Natchathiram, a political drama film) का टीज़र मेकर्स ने रिलीज़ कर दिया है। इस फ़िल्म में नट्टी नटराज मुख्य भूमिका में हैं और इसका निर्देशन उमापति रामैया ने किया है। टीज़र में फ़िल्म की कहानी की एक झलक मिलती है। मुख्य किरदार से परिचय कराया जाता है और फ़िल्म की मुख्य कहानी पर रोशनी डाली जाती है। फ़िल्म का टीज़र नट्टी को एक मशहूर तमिल सिनेमा गोल्डन स्टार के तौर पर पेश करता है, जिसने अपनी शोहरत का इस्तेमाल करके राजनीति में कदम रखने का फ़ैसला किया है।

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जहां कई लोग उनके इस फ़ैसले का विरोध करते हैं। वहीं अभिनेता राजनीति में अपना समय देने के अपने फ़ैसले पर अडिग नज़र आते हैं। टीज़र में विपक्षी राजनीतिक नेता अभिनेता की राज्य का नेतृत्व करने और असलियत का सामना करने की काबिलियत पर सवाल उठाते हैं। इस फ़िल्म को कन्नन रवि ने अपने कन्नन रवि ग्रुप्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। फ़िल्म का संगीत दरबुका शिवा ने तैयार किया है, जबकि सिनेमैटोग्राफ़ी की ज़िम्मेदारी पीजी मुथैया ने संभाली है। फ़िल्म की एडिटिंग अरल एल थंगम ने की है। कन्नन रवि ग्रुप ने अपने YouTube हैंडल पर यह टीज़र शेयर किया। नट्टी नटराज के अलावा इस फ़िल्म में थंबी रामैया, एमएस भास्कर, इलावरसु, श्रिता राव, चांदनी तमिलरासन, यशिका आनंद, रेडिन किंग्सले, थलाइवासल विजय, चित्रा लक्ष्मण, एंड्रूज़, जावा सुंदरेशन, विजी चंद्रशेखर, वदिवुकरसी, श्रीजारावी, देवी महेश, इंद्रजा रोबो शंकर, वैयपुरी, आदित्य कथिर, मुथु कुमारन, लोलूसभा मारन और अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नज़र आएंगे। यह फ़िल्म दस अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है।

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