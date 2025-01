Prince Harry – Meghan Los Angeles Fire : मेघन मार्कल और प्रिंस हैरी ने जंगल की आग के बाद दक्षिणी कैलिफोर्निया का समर्थन किया , तबाही के बीच मदद के लिए आए आगे

Prince Harry – Meghan Los Angeles Fire : मेघन मार्कल और प्रिंस हैरी दक्षिणी कैलिफोर्निया के समुदाय का समर्थन करने के लिए आगे आ रहे हैं। “दक्षिणी कैलिफोर्निया की आग” शीर्षक वाले एक बयान में, प्रिंस हैरी और मेघन, ड्यूक और डचेस ऑफ ससेक्स ने दक्षिणी कैलिफोर्निया में चल रही जंगली आग से प्रभावित हजारों लोगों के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। इस क्षेत्र में कहर बरपाने वाली जंगली आग ने पड़ोस, घरों, स्कूलों, चिकित्सा सुविधाओं और अनगिनत लोगों की जान को व्यापक नुकसान पहुंचाया है, जिससे हजारों लोग संकट में हैं। विनाशकारी जंगली आग के कारण हजारों लोगों को लॉस एंजिल्स छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है और कई लोग बेघर हो गए हैं।

ड्यूक और डचेस ऑफ ससेक्स (The Duke and Duchess of Sussex) कैलिफोर्निया के मोंटेसिटो में रहते हैं, जो लॉस एंजिल्स से लगभग 90 मील उत्तर में है।

खबरों के अनुसार, दम्पति ने अपने घर के दरवाजे उन मित्रों और परिवार के सदस्यों के लिए खोल दिए हैं, जिन्हें आग के कारण घर खाली करना पड़ा था। आश्रय प्रदान करने के अलावा, मेघन और हैरी अपने आर्कवेल फाउंडेशन के साथ मिलकर यह निर्धारित करने पर काम कर रहे हैं कि वे प्रभावित लोगों की सर्वोत्तम सहायता कैसे कर सकते हैं।

7 जनवरी को शुरू हुई जंगली आग ने अब तक लॉस एंजिल्स में 100,000 से अधिक लोगों को विस्थापित कर दिया है, तथा पैलिसेड्स और ईटन की आग इस क्षेत्र में अभी भी जल रही है।

पेरिस हिल्टन और मैंडी मूर (Paris Hilton and Mandy Moore) जैसी कई शीर्ष हस्तियों की हवेलियां आग में नष्ट हो गईं।

फाउंडेशन सक्रिय रूप से जरूरतमंद लोगों के मानसिक स्वास्थ्य सुधार में सहायता करने के तरीकों की तलाश कर रहा है और आग के मद्देनजर दीर्घकालिक सुधार प्रयासों का समन्वय भी कर रहा है। आर्चवेल के माध्यम से दान को राहत प्रयासों में सहायता के लिए निर्देशित किया जा रहा है।

एनिमल वेलनेस फाउंडेशन और कॉम्पटन काउबॉय (Animal Wellness Foundation and Compton Cowboys)

दोनों संगठन जंगल की आग से प्रभावित जानवरों को महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कर रहे हैं । जबकि एनिमल वेलनेस फाउंडेशन निकाले गए जानवरों के लिए आश्रय और देखभाल प्रदान कर रहा है, कॉम्पटन काउबॉय निकासी क्षेत्रों में फंसे घोड़ों के लिए परिवहन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।