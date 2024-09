प्रियंका गांधी का बड़ा हमला, कहा-हिंसा और नफरत को ही लोकतंत्र का मूलमंत्र बनाना चाहते हैं RSS-BJP के लोग

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी (Congress Party) की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (National General Secretary Priyanka Gandhi Vadra) ने बुधवार को बीजेपी और आरएसएस (RSS-BJP) पर बड़ा हमला बोला है। प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि भाजपा और आरएसएस (RSS-BJP) पर निशाना साधाते हुए कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Lok Sabha opposition leader Rahul Gandhi) जैसे-जैसे मजबूती से जनता की आवाज उठा रहे हैं, वैसे-वैसे उनके खिलाफ जुबानी और वैचारिक हिंसा बढ़ रही है।

उन्होंने सवाल किया कि क्या देश के करोड़ों पिछड़ों, आदिवासियों, दलितों और गरीबों की आवाज उठाना इतना बड़ा अपराध है? प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने कहा कि भाजपा की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को को “उनकी दादी जैसा हाल” बना देने की धमकियां देने लगी है। प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने कहा कि लगातार एक के बाद एक अभद्र, हिंसक और अमानवीय बयानों से यह साबित होता है कि यह एक संगठित-सुनियोजित अभियान है, जो देश के लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है।

उन्होंने कहा कि इससे भी ज्यादा खतरनाक है प्रधानमंत्री, गृहमंत्री समेत समूचे आरएसएस-बीजेपी (RSS-BJP) नेतृत्व का इसे शह देना और कोई कार्रवाई न करना। प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने आरएसएस और बीजेपी (RSS-BJP) से सवाल किया कि वे लोग क्या अब हिंसा और नफरत को ही लोकतंत्र का मूलमंत्र बनाना चाहते हैं?बता दें कि अमेरिकी दौरे पर सिखों की सुरक्षा का मुद्दा उठाने पर दिल्ली बीजेपी के नेता और पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने कहा था कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) बाज आ जा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ।

राहुल गांधी के बढ़ते जन समर्थन ने बीजेपी को कर दिया बेचैन, इसलिए दी जा रही है घिनौनी धमकी : स्टालिन

इस बीच डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन (Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin) ने भाजपा नेता के बयान की आलोचना की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मीडिया में आई खबरों से गहरा सदमा लगा है कि भाजपा नेता ने धमकी दी है कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) का भी उसकी दादी जैसा ही हश्र होगा तथा शिंदे सेना के एक विधायक ने जीभ काटने पर इनाम घोषित किया है। साथ ही अन्य धमकी भी दी गई है।

Deeply shocked by media reports of a BJP leader’s threat that @RahulGandhi ‘will meet the same fate as his grandmother,’ and a Shinde Sena MLA’s bounty for cutting his tongue, along with other intimidating threats.

My brother Rahul Gandhi’s charisma and growing public support…

— M.K.Stalin (@mkstalin) September 18, 2024