Rahul Gandhi in Manipur: राहुल गांधी ने राज्यपाल से की मुलाकात, कहा-राहत शिविरों में बुनियादी सुविधाओं की जरूरत

Rahul Gandhi in Manipur: मणिपुर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के दौरे का आज दूसरा दिन है। उन्होंने राहत शिविरों में पहुंचकर लोगों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि मणिपुर को शांति की जरूरत है। मैं राहत शिविर में गया और हर समुदाय के लोगों से मिला।

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि, मैं मणिपुर के लोगों का दर्द साझा करता हूं। यह एक भयानक त्रासदी है। यह मणिपुर के सभी लोगों और भारत के लोगों के लिए भी अत्यंत दुखद और दर्दनाक है। मैं शिविरों में गया और सभी समुदायों के लोगों से मिला। एक बात जो मैं सरकार से कहूंगा वह यह है कि शिविरों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार की जरूरत है। खानपान में सुधार की जरूरत है। दवाओं की आपूर्ति की जानी चाहिए। ऐसी शिकायतें कैंपों से आई हैं।

साथ ही कहा कि, मैं मणिपुर में हर किसी से अपील करूंगा कि हमें शांति की जरूरत है। मेरी सभी से पुरजोर अपील है कि हिंसा से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। शांति ही आगे बढ़ने का रास्ता है और हर किसी को अब शांति के बारे में बात करनी चाहिए और उसकी ओर बढ़ना शुरू करना चाहिए। मैं यहां हूं और इस राज्य में शांति लाने के लिए हर संभव मदद करूंगा।

I share the pain of the people of Manipur. It is a horrible tragedy. It is extremely sad and painful for all the people of Manipur and the people of India as well.

