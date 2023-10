राहुल गांधी ने केंद्र पर लगाए गंभीर आरोप, बोले- मणिपुर दो हिस्सों में बंट गया, मगर पीएम मोदी एक बार भी नहीं किया दौरा

आइजोल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) सोमवार को मिजोरम के दो दिवसीय दौरे पर राज्य की राजधानी आइजोल पहुंचे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए मणिपुर की घटनाओं का जिक्र करते हुए पीएम मोदी (PM Modi) पर निशाना साधा है।

LIVE: Shri @RahulGandhi leads Congress' Padyatra from Chanmari to Raj Bhawan in Mizoram. https://t.co/1sKtW5hhwC

— Congress (@INCIndia) October 16, 2023