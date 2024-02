मौत की झूठी खबर फैलाने वाली पूनम पांडे के सपोर्ट में आए राम गोपाल वर्मा

अपनी फर्जी मौत की खबर फैलाकर एक्ट्रेस ने न सिर्फ दर्शकों के बीच बल्कि इंडस्ट्री के लोगों के बीच भी दुश्मनी बना ली। दरअसल, कल पूनम के मैनेजर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस की सर्वाइकल कैंसर से मौत की फर्जी खबर पोस्ट की, जिसके बाद देशभर में पूनम पांडे की मौत की चर्चा शुरू हो गई। अब एक दिन बाद एक्ट्रेस का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने लोगों से माफी मांगी और माना कि ये खबर फर्जी थी, जो पीआर स्टंट के तौर पर की गई थी।

उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह सर्वाइकल कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना चाहती थीं। इस खबर के बाद देशभर में बहस छिड़ गई है और लोग पूनम की आलोचना कर रहे हैं और उन्हें सस्ता पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं।

इन सबके बीच बॉलीवुड डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा आगे आए और उन्होंने पूनम के सपोर्ट में ट्वीट किया. फिल्म निर्माता गोपाल वर्मा ने ट्वीट किया, “हाय पूनम! इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए आपने जो तरीका चुना, लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन कोई भी आपके इरादों पर सवाल नहीं उठा सकता।”

Hey @iPoonampandey the extreme method u employed to draw attention to this issue might attract some criticism , but no one can question ur INTENT nor what u ACHIEVED with this HOAX .. Discussion on cervical cancer is TRENDING all across now 🙏🙏🙏 Your SOUL is as BEAUTIFUL as YOU…

