Recruitment for $ex with Women : ब्रिटिश एडल्ट स्टार का 24 घंटे में 1000 पुरुषों के साथ संबंध बनाने का लक्ष्य, 26 जनवरी से पहले करें आवेदन

लंदन। दुनिया में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड (Guinness Book of World Records) में नाम दर्ज कराने के लिए कुछ लोग किसी भी हद को पार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। वहीं ब्रिटिश एडल्ट स्टार लिली फिलिप्स (British adult star Lily Phillips) हैं जो सेक्स करने का रिकॉर्ड बनाने की सोच रखती है। लिली फिलिप्स (Lily Phillips) का लक्ष्य 24 घंटे में 1,000 पुरुषों के साथ सेक्स करके एक नया रिकॉर्ड बनाना है। 23 वर्षीय लिली ने कथित तौर पर इस प्रयास की तैयारी के लिए प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दुनिया भर से लोगों को ईमेल के माध्यम से भर्ती किया जा रहा है। प्राप्त सभी आवेदनों में से 1,000 लोगों का चयन किया जाएगा। बता दें कि इस कार्यक्रम को ‘रिकॉर्ड-ब्रेकिंग इवेंट ऑफ द ईयर’ (Record-Breaking Event of the Year) नाम दिया गया है और इसे जनवरी 2025 में आयोजित किया जाएगा।

क्या टूटेगा 919 लोगों के साथ सेक्स करने का रिकॉर्ड?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, फिलहाल एडल्ट फिल्म स्टार लीजा स्पार्क्स (Adult film star Lisa Sparks) के नाम एक दिन में सबसे ज्यादा यानी 919 लोगों के साथ सेक्स करने का रिकॉर्ड है। उन्होंने 2004 में पोलैंड में हुए एक इवेंट में यह उपलब्धि हासिल की थी। लीजा ने इस इवेंट के बाद कहा था कि रिकॉर्ड बनाने के बाद करीब एक हफ्ते तक उन्हें दर्द होता रहा, लेकिन इवेंट के दौरान उन्होंने इसका लुत्फ उठाया।

अब ब्रिटिश एडल्ट स्टार लिली फिलिप्स (British adult star Lily Phillips) का लक्ष्य इस रिकॉर्ड को तोड़ना है। पिछले कई महीनों से लिली ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ सेक्स करने की ट्रेनिंग ले रही हैं, ताकि इवेंट वाले दिन वह एक अनोखा रिकॉर्ड बना सकें, जिसे आज तक कोई महिला नहीं बना पाई है। इस वजह से इंटरनेट पर लिली को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है।

महिला अभी तक 300 लोगों के साथ कर चुकी है सेक्स

हाल ही में रियलिटी चेक पॉडकास्ट में लिली फिलिप्स (Lily Phillips) ने कहा कि उसने 101 लोगों के साथ सेक्स किया है। पिछले कुछ हफ्तों से 300 लोगों के साथ सेक्स कर रही है। यह एक मुक्केबाजी मैच की तरह है। लिली ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं अंत तक दर्द में रहूंगी, लेकिन मेरे पास आगे बढ़ने के लिए सही दृढ़ संकल्प है । उसने दावा किया कि अधिक लोगों के साथ सेक्स करना 9 से 5 बजे तक काम करने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है।

इस बीच, डॉक्टरों ने लिली फिलिप्स (Lily Phillips) को इस घटना के बारे में चेतावनी दी है। इसे शरीर के लिए खतरनाक बताया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, अधिक लोगों के साथ सेक्स करने से यौन संचारित रोग फैलने का खतरा बढ़ जाता है और लिली के लिए ऐसा करना बहुत जोखिम भरा होगा। सिडनी के मेडिकल प्रेक्टिशनर डॉ. जैक टर्नर (Dr Jack Turner, a Sydney medical practitioner) ने चेतावनी दी है कि जब यौन संबंध सीमा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो यह शरीर के लिए ख़तरनाक होता है। 24 घंटे तक सेक्स करने की क्रिया कई समस्याओं का कारण बन सकती है।