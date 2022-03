Russia-Ukraine War: सूमी में फंसे भारतीय छात्र बोले-ये हमारा आखिरी वीडियो है, कुछ हुआ तो सरकार जिम्मेदार

Russia-Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज दसवां दिन है। रूस ने आक्रामक तरीके से हमले शुरू कर दिए हैं। इनके बीच भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने का काम तेजी से चल रहा है। हजारों की संख्या में छात्र यूक्रेन से वापस लौट आए हैं। हालांकि, कई जगहों पर अभी भारतीय छात्र (Indian student) फंसे हुए हैं।

भारत सरकार का कहना है कि उन्हें निकालने का काम जारी है। इस बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें भारतीय छात्र का आरोप है कि सरकार और न ही दूतावास हमारी ओर ध्यान दे रहा है।

VIDEO: Indian students at Sumy State University says this is their last video as they head to Mariupol, which is 600 km away. Russia has announced ceasefire in 2 cities. They say if anything happens to them govt and Indian embassy are responsible @DeccanHerald pic.twitter.com/i2S5sI01VB

— Shemin (@shemin_joy) March 5, 2022